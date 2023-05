Kontrolle an der A8: Autofahrer ohne Führerschein in gestohlenem Auto unterwegs

Die Polizei findet heraus, dass dem Rumänen nach einem Unfall der Führerschein entzogen worden ist. Das Auto wiederum wurde in Italien entwendet.

Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg haben am Montagnachmittag an der A8 an der Anschlussstelle Günzburg den Fahrer eines Autos mit deutschen Ausfuhrkennzeichen kontrolliert. Der 22-jährige Rumäne konnte vor Ort keinen Führerschein vorweisen, weshalb seine Fahrerlaubnisdaten über eine Anfrage im Ausland erhoben werden sollten.

Dabei stellte sich heraus, dass dem Mann im Februar bei einem Unfall in Rumänien die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Aber auch bei der Kontrolle des Fahrzeugs selbst gab es Ungereimtheiten, weshalb es die Beamten genauer in Augenschein nahmen. Die ersten Anhaltspunkte bestätigten sich dann auch recht schnell und die Autobahnfahnder konnten beweisen, dass das Fahrzeug im vergangenen Jahr in Italien gestohlen worden war.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung des Autos und der dazugehörigen Dokumente an. Da zunächst noch nicht klar war, wie der momentane Fahrer zu dem Auto gekommen ist, sind laut Polizei weitere Ermittlungen notwendig. Als Beschuldigter wird der Mann allerdings bereits jetzt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis geführt. (AZ)