Kontrolle an der A8 Günzburg: Transporter wiegt 920 Kilo zu viel

Bei der Kontrolle eines Kleintransporters an der Anschlussstelle Günzburg staunen die Beamten der Verkehrspolizei nicht schlecht.

Zu schwer war die Ladung eines Kleintransporters, den am Mittwoch Beamte der Verkehrspolizei (VPI) Günzburg an der Anschlussstelle Günzburg einer Kontrolle unterzogen. Der 3,5-Tonner brachte bei einer Wiegung 920 Kilogramm zu viel auf die Waage, so die Informationen der VPI. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten dem 49-jährigen Fahrer und eröffneten gegen ihn ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren. Er musste vor Ort zur Sicherung des Verfahrens eine Geldzahlung im unteren dreistelligen Bereich erbringen. (AZ)