Fahrzeuggespanne halten sich auf der A8 nicht ans Tempolimit

Kontrolle an der Autobahn 8 ergibt zum Teil erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Während der Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von Fahrzeuggespannen (bestehend aus Pkw und Anhänger), stellten Verkehrspolizeibeamte aus Günzburg auf der A8 mehrere Verstöße fest. Bei der Messung eines Gespanns am Freitag zur Mittagszeit war dieser statt der erlaubten 80 Kilometer in der Stunde nach Abzug der Toleranz um 42 km/h zu schnell. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer missachtete am frühen Samstagmorgen ebenfalls die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich. Eine weitere Kontrolle hatte zum Ergebnis, dass der Anhänger eines 41-Jährigen keinen gültigen Versicherungsschutz hatte. Die Fahrt mit dem Anhänger wurde daher an Ort und Stelle beendet. Die Fahrzeuglenker müssen mit Anzeigen nach der Straßenverkehrsordnung bzw. des Pflichtversicherungsgesetzes rechnen. Da zwei Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hatten, mussten diese eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich hinterlegen. (AZ)