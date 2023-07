Kontrolle in Tunerszene offenbart gepimpte Motoren und illegale Vergaser

Polizeibeamte haben sich die Poser- und Tunerszene im Bereich Günzburg vorgenommen. Dabei fällt ein BMW-Fahrer bereits zum zweiten Mal auf.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Beamte der Kontrollgruppe Poser Tuner des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West im Bereich Günzburg wieder verstärkt umgebaute Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurde unter anderem ein junger Fahrer eines hochmotorisierten BMW aufgrund auffälliger Umbauten an seinem Pkw angehalten. Beim Fahrzeug wurde ein manueller Eingriff in das Motorsteuergerät vorgenommen. Des Weiteren waren am Auto laut Bericht der Beamten verschiedene illegale Karosserieanbauten sowie ein neu verbautes Ansaugsystem ohne jeglichen Nachweis angebracht. Denselben Fahrzeugführer zeigte die Polizei mit demselben Pkw bereits vor etwa vier Wochen aufgrund des Eingriffs in die Motorsteuerung an. Aufgrund des neu verbauten Ansaugsystems und der geänderten Motorsoftware muss von einer deutlichen Leistungssteigerung ausgegangen werden.

Auch ein Motorrad wird bei den Kontrollen in Günzburg sichergestellt

Die Kontrolleure stellten das Fahrzeug daher zur Beweissicherung sicher. Die Vorführung vor einem Sachverständigen folgt. Den Fahranfänger erwartet neben einem empfindlichen Bußgeld möglicherweise eine Verlängerung seiner Probezeit. Ein weiteres Erlöschen der Betriebserlaubnis deckten die Beamten bei einem Motorradfahrer auf. Dessen Fahrzeug wies verschiedenste technischen Veränderungen auf. Im Einzelnen war der Metallbügel des Lenkers unzulässig, eine Bremsleitung war verkehrsgefährdend verlegt, das Ansaugsystem und der verbaute Vergaser waren illegal, zudem war die Kennzeichenhalterung unzulässig. Weiter wies das Motorrad massiven Ölverlust am Endschalldämpfer auf, wodurch sogar Öl auf die hintere Bremsscheibe gelang. Aufgrund der Vielzahl der Umbauten und einer ebenso möglichen Leistungssteigerung stellten die Polizisten auch das Motorrad sicher und führen es einem Gutachter vor. (AZ)