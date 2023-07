Konzertbesucher erleben in Vergessenheit geratene Werke von Karl Kempter

Wie die Neuauflage von Kempter-Kompositionen, Harfenklänge und der Rokoko-Charme der Frauenkirche zusammenspielten. Klänge, die seit 100 Jahren nicht mehr zu hören waren.

Sie begegneten sich nur auf dem Programmzettel, nicht bei der musikalischen Ausführung. Doch sie waren die beiden Stars des nachmittäglichen Konzerts in der Frauenkirche, der Komponist Karl Kempter und die Harfenistin Lea Löffler. Der aus Limbach stammende Kempter (1819 - 1871), meist nur bekannt als Schöpfer der „Berühmten Pastoralmesse“, wirkte in Augsburg als Domkapellmeister und schuf 150 geistliche Werke. Das in Vergessenheit geratene Werk wieder der musikalisch interessierten Öffentlichkeit zu erschließen, das hat sich Bernhard Löffler, Musikdirektor und Gründer der Karl-Kempter-Gesellschaft, zur Aufgabe gemacht.

Dass sich alle diesbezügliche Mühe lohnt, davon zeugte die im Günzburger Konzert erstmals seit über 100 Jahren wieder erklingende „Missa Sancta op. 13“, von der es auf dem Titelblatt heißt, sie sei „für Kloster-, kleinere Stadt- und Landchöre“ komponiert worden. Eine innige und das Gemüt berührende Melodie folgt in dieser Messe der anderen. Es entsteht ein prächtiger Reigen gottseliger Anbetung in Tönen. Stadtpfarrer Christoph Wasserrab gab dazu in seinem geistlichen Impuls passende Hinweise zum Verständnis. Die Messe, so Wasserrab, sei gleichsam eine Abfolge von Gebeten mit einem streng und konsequent geordneten Zweck und Charakter. Die jeweilige Eigenart der liturgischen Teile wurde von Kempter so gekonnt in Musik umgesetzt, dass man unschwer das Kyrie als Kyrie, das Gloria als Gloria, das Credo als Credo erkennen und bestimmen könnte, auch wenn kein Text zu Gebote stünde. Aber natürlich sangen die 25 Aktiven des Karl-Kempter-Chors Text, sauber artikuliert und phrasiert. Sie zelebrierten, souverän geleitet von Bernhard Löffler, im perfekten Zusammenspiel mit dem Orchester die Schönheiten der Komposition und profilierten Gestus wie Aussage. So beginnt beispielsweise das „Gloria“ im Erzählmodus, wirkt später beim „Qui sedet ad dexteram Patris“ (Christus sitzt zur Rechten des Vaters) wuchtig und freudig angesichts der Machtfülle des Barmherzigen. Das Credo atmet den Bekenntnischarakter, der auch erhalten bleibt, wenn dunkle Töne die Not von Kreuzigung und Sterben vergegenwärtigen.

An der Harfe kann selbst Wehmut bezaubernd klingen

Ein romantisches Liebeslied unter anderem interpretierte Lea Löffler mit ihrer Harfe, auch wenn der Titel „The Lark“ (Die Lerche) das Thema nicht zu erkennen gab. Es ist ein Lied zwischen Hoffen und Bangen, vom Wind getragen zu dem, für den es bestimmt ist. Wehmut kann so wunderbar klingen, so verzaubert, wenn Lea Löffler sie auf der Harfe zu ihrem Thema macht. Den klaren Klang des Instruments beseelte sie mit unglaublich vielen Zwischentönen, webte ein feines Gespinst von Gemütsregungen. Fontänen und Kaskaden von perlenden und glänzenden Tönen müssen im Fortlauf der Komposition, original gesetzt von Michail Glinka, transponiert von Mily Balakirev, bewältigt werden. „The Lark“ ist eine Komposition, bei der die junge Künstlerin alles geben und alles zeigen konnte: Dass sie einer schichten Melodie und einem ruhigen Fluss viel Leben und große Tiefe zu verleihen vermag. Dass sie mit Klangfarben und Obertönen nach Belieben spielen kann. Dass sie über eine perfekte Technik und eine staunenswerte Virtuosität verfügt.

Zum Konzertauftakt diente das prächtige Konzert für Harfe und Orchester C-Dur von Francois-Adrien Boieldieu, Repräsentant des weltlichen Teil des Konzerts. Zum Finale stimmten Chor und Orchester das mächtige Te Deum von Karl Kempter an, ein gewaltiges Gotteslob am Ende eines Konzerts, das harmonierte mit seinem Ort, einem der Meisterwerke von Dominikus Zimmermann.