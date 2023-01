Kran neigt sich in Günzburg: Anwohner werden evakuiert

Die Anwohner im Günzburger Stadtteil Denzingen haben einen aufregenden Sonntag erlebt: Der Kran auf einer Baustelle neigte sich gefährlich zur Seite.

Ein aufmerksamer Bürger hat im Günzburger Stadtteil Denzingen vielleicht einen schlimmen Unfall verhindert. Der Anwohner in der Tainzostraße bemerkte am Sonntag, dass auf dem Nachbargrundstück, auf dem ein Haus gebaut werden soll, der dort vor drei Wochen aufgestellte, etwa 30 Meter hohe Baukran in Schieflage geraten war. Bei genauerer Betrachtung konnte festgestellt werden, dass von den vier Standfüßen einer etwa zehn Zentimeter in der Luft stand. Der Nachbar verständigte die Baufirma, dann kam Bewegung in die Sache.

Die Baufirma erkannte den Ernst der Lage und verständigte die Polizeiinspektion Günzburg. Kurz vor 13 Uhr alarmierte die Polizei die Feuerwehren Denzingen und Günzburg sowie die Kreisbrandinspektion. Die Einsatzleitung mit Feuerwehrkommandant Christoph Stammer machte sich mit vor Ort ein Bild von der Lage. Schließlich wurde beschlossen, auf dem Parkplatz eines Discounters in der Geschwister-Scholl-Straße die Einsatzleitung einzurichten. Dort wurden das weitere Vorgehen besprochen und die notwendigen Maßnahmen eingeleitet und koordiniert. Die verantwortliche Kranfirma aus dem Unterallgäu war gegen 14.30 Uhr vor Ort, um diesen abzusichern.

Der Kran kippte Richtung Wohngebiet

Da der Kran drohte, im schlimmsten Fall in südwestliche Richtung auf das Wohngebiet zu kippen, wurde die Evakuierung eingeleitet. Die etwa 50 Aktiven der Feuerwehren Denzingen und Günzburg und der Polizeiinspektion begannen umgehend damit, in einem Radius von circa 50 Metern die Anwohner von 15 Häusern zu informieren und zu evakuieren. Die genaue Anzahl der Anwohner in der Tainzostraße und der Michelerstraße stand bis Redaktionsschluss noch nicht fest.

Mitarbeiter der Kranfirma begannen inzwischen mit Sicherungsmaßnahmen. Der Kran wurde gedreht und mit Stahlplatten so unterbaut, dass die unmittelbare Gefahr beseitigt werden konnte. "Es war wirklich Gefahr in Verzug und es waren extreme Schäden an Gebäuden und damit auch für Menschen zu befürchten", sagt Kreisbrandrat Stefan Müller auf Nachfrage. Auch nach der Absicherung wird die Stabilität des Baukrans in den nächsten Tagen überprüft werden müssen, sagt der Feuerwehrexperte.

Zehn Zentimeter hing eine Stütze eines Krans auf einer Baustelle im Günzburger Stadtteil Denzingen in der Luft. Foto: Mario Obeser

Eine mögliche Ursache könnte darin liegen, dass der Kran bei starkem Frost aufgestellt worden war und der Boden nach den tagelangen warmen Temperaturen etwas nachgegeben hat. Kommandant Stammer ist froh, dass die Anwohner wieder in ihre Häuser zurückkehren konnten und der Einsatz mit etwa 50 Feuerwehrkräften gegen 15.20 Uhr beendet werden konnte. "Sicherheit geht vor. Lieber evakuieren wir einmal zu viel", sagt der Kommandant. (mit bwz)