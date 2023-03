Kreativwettbewerb: Günzburger Nachwuchs bringt Farbe in die Innenstadt

Eine Mal- und Bastelaktion verpasst Günzburg bald mehr Farbe. Dafür ist die Kreativität der Kinder und Jugendlichen gefragt. Das gibt es zu gewinnen.

Der Günzburger Frühling wird bunt. Dafür sollen dieses Jahr nicht nur die klassischen Frühlingsboten in Form von Blüten und satten Wiesen, sondern auch der Günzburger Nachwuchs sorgen. Zum ersten Mal veranstaltet die Cityinitiative Günzburg einen Kreativwettbewerb für Kinder und Jugendliche, die österliche Kunstwerke schaffen und dabei ihre Fantasie unter Beweis stellen sollen. Für die Günzburger Innenstadt bedeutet das bald mehr Farbe, den Teilnehmenden winken zudem attraktive Preise.

Das Osterfest löse gerade bei Kindern viel Freude aus, begründet Citymanagerin Nikola Gamm die Einführung des künstlerischen Wettstreits. Mit dem Mal- und Bastelwettbewerb möchte der Verein nach dem Erfolg des Kinder- und Familientags im vergangenen Jahr die junge Zielgruppe erneut ansprechen. "Die Aktion soll ihnen eine Freude machen sowie die Kreativität anregen, während sie Zeit in der Familie verbringen", sagt Gamm weiter. Um die Vorfreude auf Ostern bis in die Innenstadt zu tragen, werden die besten Kunstwerke ab dem 25. März in den Schaufenstern der Mitglieder der Cityinitiative Günzburg ausgehängt und gestalten eine bunte Frühlingszeit in Günzburgs Gassen.

Ausschneiden, kreativ sein und gewinnen

Ab Samstag, 4. März, liegen die Vorlagen in den teilnehmenden Geschäften bereit, um bemalt und verbastelt zu werden. Aufmerksame Augen finden die bunten Bögen dann beispielsweise an den Kassen der jeweiligen Läden. Jede Person bis einschließlich 18 Jahre kann einen solchen Bogen mitnehmen und sich künstlerisch austoben. Die einzige Teilnahmebedingung besteht darin, dass mindestens eins der insgesamt sechs österlichen Motive in das Bild eingearbeitet wird. Die fertiggestellten Kunstwerke können bis zum 18. März bei der Stadtbücherei Günzburg abgegeben werden.

Die Jury achtet laut Gamm auf die kreative Umsetzung des Themas, aber auch das Alter der Teilnehmenden fließt in die Bewertung mit ein. Insgesamt 13 Gewinnerinnen und Gewinner erfahren am 20. März von ihrem Erfolg. Der erste Platz wird mit jeweils zwei Zehnerkarten für Erwachsene und Jugendliche für das Waldbad, sowie Freikarten für Spielgolf belohnt. Der zweite Platz gewinnt ein Spielepaket der Firma Hutter, ein Fotoshooting beim Fotostudio Denk prämiert das Kunstwerk auf dem dritten Platz. Und auf die Günzburgerinnen und Günzburger wartet schon bald der ein oder andere neue Farbklecks beim Bummel durch die Innenstadt.

