Kreis Günzburg stellt Programm zum Tag des offenen Denkmals vor

Klosterschätze, eine versteckte Statue und Baudenkmäler aus der Heimat können am Sonntag beim "Tag des offenen Denkmals" besichtigt werden.

Baudenkmäler der Region öffnen am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September, wieder ihre Türen. Unter dem Motto "Kulturspur. Ein Fall für den Denkmalschutz" stehen auch im Landkreis Günzburg etliche Besonderheiten zur Besichtigung und die Gemeinden und Einrichtungen haben sich Aktionen rund um die üblicherweise verschlossenen Denkmäler einfallen lassen.

Ebershausen stellt eine Statue, die den Heiligen Franz Xaver darstellt, in der Dorfmitte auf. Sie ist normalerweise nur an Fronleichnam für ein paar Stunden zur Prozession in einem Bildstock zu sehen. Außerdem werden die Broschüren "Denkmäler am Wegesrand" und "Hausnamen in Ebershausen" ausgelegt und Getränke gereicht. Die Aktion findet von 10 bis 17 Uhr statt, jedoch nur bei schönem Wetter.

Das Heimatmuseum und der Historische Verein Günzburg bieten Folgendes an: Die Postgasse 11 im Norden der Günzburger Altstadt ist eine Haushälfte, die im Laufe ihrer Geschichte von Schneidern, Schuhmachern und kleinen Angestellten bewohnt wurde. Stadtheimatpflegerin und Restauratorin Margaretha Endhardt erforscht die Geschichte des Hauses und nimmt die Gäste mit auf Spurensuche in das Gebäude, das nun saniert und wieder bewohnbar gemacht werden soll. Es finden drei Führungen statt mit Start um 14, 14.30 und 15 Uhr. Das Heimatmuseum Günzburg ist an diesem Tag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

In Ichenhausen führt eine Stadttour mit Claudia Madel-Böhringer durch die Innenstadt. Handys für QR-Codes sind hilfreich, aber nicht zwingend nötig. Beginn ist um 14 Uhr am Schlossplatz.

Ausgestellt sind auch Erinnerungsstücke an Dominikus Ringeisen

Die Kreisheimatstube in Stoffenried gewährt von 14 bis 17 Uhr Einblicke in fast vergessene regionale Traditionen. Das Klostermuseum Ursberg ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Zu jeder vollen Stunde wird eine Führung angeboten, die rund 30 Minuten dauert. Das Kloster enthält Kunstwerke aus dem 15. bis 20. Jahrhundert sowie Erinnerungsstücke an Dominikus Ringeisen, den Gründer der Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Das Museum befindet sich in der ehemaligen Prämonstratenser-Reichsabtei, dem heutigen Haus St. Josef. Das Klostermuseum ist barrierefrei erreichbar, die Bibliothek nicht.

Neben der historischen Kunst- und Ringeisen-Ausstellung erwartet die Gäste unter dem Motto "Klostermuseum trifft Digitalisierung" ein Blick auf die Digitalisierung in der Begleitung von Menschen mit Behinderung. Zum Einsatz kommt auch der humanoide Roboter "Pepper", der die Gäste am Eingang begrüßen wird.

Die Friedenskapelle in Waldheim (Gemeinde Kammeltal) kann ganztags besichtigt werden, allerdings nur von außen. Die Rundkapelle liegt auf einem ehemaligen Bombenabwurfgelände mit elf Meter hohen Beobachtungstürmen, von denen einer heute als Glockenturm dient. Vormittags um 9 Uhr findet der traditionelle feierliche Feldgottesdienst für die Gefallenen und Opfer der beiden Weltkriege an der Friedenskapelle statt.

Das Kloster Wettenhausen öffnet von 11 bis 17 Uhr seine Pforten. Es werden Klosterführungen zu folgenden Uhrzeiten angeboten: 11.30, 13, 14.30 und 16 Uhr. Außerdem ist die Klostermühle zu besichtigen. Der Gesangverein "Kammeltaler" bewirtet. Tickets für die Führungen können vorab bestellt werden unter www.klosterwettenhausen.de/tickets. (AZ)

Weitere Informationen zum „Tag des offenen Denkmals“ gibt es im Internet unter www.tag-des-offenen-denkmals.de.