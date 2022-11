Günzburg

Kreis Günzburg strebt nach kommunaler Partnerschaft in der Ukraine

Plus Den Appell von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nimmt sich der Günzburger Landrat Hans Reichhart zu Herzen. Wie es nun weitergeht.

Von Till Hofmann

Es ist noch keine zwei Wochen her, als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ukraine besucht hat. Er und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj haben am 25. Oktober bei ihrem Treffen in Kiew einen gemeinsamen Appell zur Bildung deutsch-ukrainischer Städtepartnerschaften verabschiedet. Um das gemeinsame Anliegen "sichtbar zu machen und langfristig zu unterstützen", haben die beiden Präsidenten die Schirmherrschaft des deutsch-ukrainischen Städtepartnerschaftsnetzwerks übernommen. "Wir rufen Kommunalverwaltungen und führende Mitglieder der Zivilgesellschaft auf, sich dem Netzwerk anzuschließen und gemeinsam neue Partnerschaften aufzubauen."

