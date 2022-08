Günzburg

vor 58 Min.

Kreiskliniken Günzburg-Krumbach: "Die Lage ist sehr angespannt"

Plus Was im Gegensatz zum Kreiskrankenhaus in Dillingen bisher vermieden werden konnte. Und welche Faktoren Einfluss auf die Arbeit in den Kliniken in Günzburg und Krumbach haben.

Von Till Hofmann

Fachkräftemangel, Urlaubszeit, coronabedingte Erkrankungen des Personals und der Patientinnen und Patienten: Das alles kommt gerade in den allermeisten Kliniken in Bayern zusammen. Im Nachbarlandkreis Dillingen hat sich die Situation im Dillinger Kreiskrankenhaus St. Elisabeth allerdings so verschärft, dass dort eine komplette internistische Station geschlossen werden musste – "bis auf Weiteres", wie es heißt.

