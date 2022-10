Kreisverkehr an B16 und Siemensstraße wird voll gesperrt

Die Sperrung findet in den Herbstferien statt. Wie der Verkehr umgeleitet wird und wann der Verkehr über die neue Bahnbrücke rollen kann.

Der Ersatzneubau der Brücke über die Bahnlinie in Günzburg mit Erweiterung der B16 befindet sich in den letzten Zügen. Im kommenden Bauabschnitt steht die Ertüchtigung des Fahrbahnbelags im bestehenden Kreisverkehr südlich der Brücke sowie eine wichtige Kanalquerung in der Siemensstraße an. Hierfür muss der viel befahrene Kreisverkehr sowie die Bundesstraße ab dem Polizeiohr und die Siemensstraße ab der Einmündung Dillinger Straße gesperrt werden. Um die verkehrlichen Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, sind die Arbeiten unter Vollsperrung des Kreisverkehrs in den Herbstferien von Montag, 31. Oktober, bis Samstag, 5. November, terminiert, teilt das Staatliche Bauamt Krumbach mit.

Im Bereich des Kreisverkehrs musste zuletzt aufgrund fehlender Griffigkeit auf dem vorhandenen Straßenbelag die Geschwindigkeit für Autofahrer auf 30 Stundenkilometer reduziert werden. Hier wird die vorhandene Asphaltdeckschicht abgefräst und eine neue Deckschicht eingebaut. Außerdem wird die Straßenentwässerung des neu gebauten Streckenabschnitts an das Kanalsystem angeschlossen. Im Zuge der notwendigen Vollsperrung werden zeitgleich auch die Fahrbahnschäden auf dem anschließenden Teilstück der B16 saniert sowie dringend notwendige Gehölzpflegearbeiten auf dem Streckenzug durchgeführt, heißt es in der Pressemitteilung.

Die B16 ist bereits seit Jahresbeginn gesperrt

Der Verkehr wird in dieser Zeit über Wasserburg und Bubesheim umgeleitet, die Umleitungsstrecke wird rechtzeitig vor Baubeginn ausgeschildert. Eine Zufahrt zum Bahnhof und zum Pendlerparkplatz ist von Westen aus Richtung Schlachthausstraße über die Bahnunterführung möglich.

Die Bundesstraße ist im Baustellenbereich seit Jahresbeginn gesperrt. Mittlerweile ist die neue Brücke gebaut und der städtische Durchlass sowie der neue Kreisverkehr am Auwegareal fertiggestellt. Ausstehende Arbeiten wie der Einbau der Gussasphaltschicht auf der Brücke, die Herstellung der Frostschutzschicht sowie des Asphaltbelags der Bundesstraße, das Aufstellen von Schutzplanken, Markierungen, die Fertigstellung des Geh- und Radweges werden im November beendet, sodass die Bundesstraße dann wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.

Während der knapp einwöchigen Vollsperrung des Kreisverkehrs wird es zu Einschränkungen und Mehrbelastungen für Anwohner, Pendler und Verkehrsteilnehmer kommen. Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet alle von den Bauarbeiten betroffenen um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen. (AZ)