Günzburg

vor 17 Min.

Kreuzweg am Kalvarienberg in Reisensburg erstrahlt in neuem Glanz

Plus Frisch restauriert präsentiert sich dieser Tage der Kreuzweg am Kalvarienberg in Reisensburg. Möglich machte das der Kunstmaler Franz Siegl.

Von Claudia Jahn Artikel anhören Shape

Der Kreuzweg am Kalvarienberg in Reisensburg ist nicht nur für die Dorfbewohner selbst ein ganz spezieller Ort. Früher pilgerten Tausende von Gläubigen dorthin. Heute nutzen Spaziergänger aus der Umgebung diesen am Ende der städtischen Anlagen gelegenen Weg zu einem besinnlichen Rundgang durch den Park zwischen Günzburg und Reisensburg. Seit einigen Wochen können sie sich nun an den frisch gestalteten Bildern der einzelnen Stationen des Kreuzwegs erfreuen. Das künstlerische Kleinod am Fuße der Burg wurde 1747 offiziell eingeweiht. Die heute zu sehenden Bilder an den Stationen sind genauso wie zwei große Bilder in der Kreuzwegkapelle gut 100 Jahre später 1856 von dem in Reisensburg geborenen Kunstmaler Georg Lacher geschaffen worden.

Schon immer war die Pflege des Kreuzwegs eine Herzensangelegenheit für die eingeschworene Reisensburger Dorfgemeinschaft. Wie sich mittlerweile herausgestellt hat, erwiesen sich die im vergangenen Jahrhundert gültigen Auflagen des Amtes für Denkmalpflege als großes Problem für den Erhalt der wertvollen Bilder. Abgeplatzte Farbe durfte beispielsweise nicht durch eine Retusche ergänzt, sondern nur der jeweilige Restbestand durch eine Restaurierung erhalten werden. Das führte im Laufe der Jahre dazu, dass bei einigen Motiven die Gesichter nicht mehr zu erkennen waren und ganze Teile der abgebildeten Szenen fehlten. Bei den auf gebläutem Blech gemalten Bildern war die Ablösung der Malschicht zwar offensichtlich, konnte aber wegen der bestehenden Bestimmungen nicht im notwendigen Umfang bereinigt werden. Diese Vorgehensweise erwies sich wenig zielführend und auf Dauer sehr kostenintensiv. Ein Personalwechsel im Landesamt für Denkmalpflege und eine damit verbundene neue Sichtweise auf die bestmögliche Herangehensweise beim Erhalt von Kunstwerken machte es vor zwei Jahren möglich, dass nun neue Wege beschritten und umfangreiche Retuschen durchgeführt werden durften.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen