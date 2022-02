Kripo: Der Überfall am Günzburger Marktplatz war vorgetäuscht

Die Meldung ließ in Günzburg die Emotionen hochschlagen: Ein junger Mann wurde nachts auf dem Marktplatz überfallen. Jetzt ist klar: Das war vorgetäuscht.

Der Überfall eines jungen Mannes auf dem Günzburger Marktplatz in der Nacht zum 12. Februar hat viele Bürger von Günzburg und aus der Umgebung in Aufregung versetzt. Wie kann es sein, dass mitten in der Stadt zwei Männer mit vorgehaltenem Messer jemanden überfallen können und keiner bekommt es mit? Die Kriminalpolizei meldet nun den Ermittlungserfolg: Der Notruf, den der 18-jährige Mann in jener Nacht gegen 1.45 Uhr abgesetzt hatte, dass er kurz zuvor ausgeraubt wurde, war vorgetäuscht.

Angeblicher Messer-Überfall auf Günzburger Marktplatz nur erfunden

Zwei unbekannte Männer sollen ihn mit einem Messer bedroht und ihm sein Geld entwendet haben. Gegenüber den ermittelnden Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei Neu-Ulm gab der junge Mann persönliche Probleme als Grund für die Unwahrheit an. Nun erwartet ihn selbst ein Strafverfahren wegen Verdachts des Vortäuschens einer Straftat. (AZ)