Aktion im "Abenteuerland" Günzburg: Einmal Indiana Jones sein!

Am 29. Juni begibt sich nochmals Harrison Ford in der Rolle des Archäologen Indiana Jones auf eine kühne Reise im Kino. Wir suchen im Kreis Günzburg nach den wahren Nachfolgern.

Er ist ein wahrer Kinoheld, der mich wieder jung werden lässt, ein rustikaler Charmeur mit Fedora und Peitsche, ein ruhiger Archäologie-Professor, aber – wenn es darauf ankommt – ein Abenteurer, der vor nichts zurückschreckt. Richtig geraten: Wir sprechen von der fiktiven Figur Indiana Jones, die der US-Schauspieler Harrison Ford bisher viermal so kongenial verkörpert hat. Der erste Kinospielfilm ("Jäger des verlorenen Schatzes") kam 1981 in die Kinos – das Jahr, in dem Ronald Reagan zum 40. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt wurde. Das Jahr, in dem auf der Funkausstellung in Berlin die Compact Disc (CD) erstmals öffentlich vorgestellt worden ist.

Harrison Ford kam im Mai zur Premiere des neuen Indiana-Jones-Films zu den Internationalen Filmfestspielen in Cannes. Foto: Joel C Ryan, dpa

Jetzt ist Ford, der kommenden Monat seinen 81. Geburtstag feiert, zum fünften Mal als Action-Archäologe Jones unterwegs – in "Indiana Jones und das Rad des Schicksals". Noch vor den Feierlichkeiten für den Hollywood-Veteranen, der auf einer Ranch im US-Bundesstaat Wyoming lebt, kommt der Film Ende Juni in die bundesdeutschen Kinos, selbstverständlich auch im Landkreis Günzburg. Die "Filmfrage des Monats" der Günzburger Zeitung wird sich noch mit dem jüngsten Abenteuer befassen.

Das macht den "Indy" aus

Wer so lange nicht warten möchte, hat die Möglichkeit, auf andere Weise umsonst ins Kino zu kommen. Wir suchen im Landkreis Günzburg nach dem wahren Indiana Jones! Jeder und jede kann mitmachen. Die bereits erwähnten Utensilien sind definitiv hilfreich; außerdem eine Kleidung, die nicht unbedingt während der Vorstandssitzung eines Dax-Unternehmens getragen wird. Und natürlich ein ebenso cooler wie verwegener Blick. All das macht den "Indy" aus.

Foto machen (mit dem Smartphone kein Problem) und mit den Kontaktdaten (Name, Alter und Telefonnummer für Rückfragen) bitte einfach an die redaktion@guenzburger-zeitung.de mailen. Der Betreff lautet nachvollziehbarerweise "Indiana Jones". Wir sammeln die Aufnahmen auch von den Lesern und Leserinnen, Userinnen und Usern der Mittelschwäbischen Nachrichten. Einsendeschluss ist Donnerstag, 22. Juni. Ältere Fotos (maximal zehn Jahre alt) sind zulässig.

Ein Online-Voting ist denkbar

Sollten genügend "Indy"-Aufnahmen in der Redaktion eintreffen, werden wir noch ein Online-Voting starten. Unter allen Einsenderinnen und Einsendern werden wir Gratis-Tickets, ermäßigte Eintrittskarten und Essen und Trinken im Kino zum Nulltarif verlosen.

Übrigens: Auch in der Redaktion läuft eine kleine Wette: Eine Kollegin ist überzeugt davon, dass sich niemals eine ausreichende Zahl Indiana Jones für ein Voting finden lassen wird. Helfen Sie und halten Sie dagegen! Ich bin mir sicher: Der Landkreis Günzburg ist das Land der Abenteurerinnen und Abenteurer.