Wie die Kliniken in Günzburg und Krumbach auf ihre Notlage hinweisen

Die Kreiskrankenhäuser sind rot beleuchtet. Beschäftigte bilden an den Standorten Günzburg und Krumbach ein "SOS". Und auch die Bezirkskliniken sind bei der Demo in Berlin vertreten.

Zweimal ein Notsignal: In Günzburg und in Krumbach haben sich am Mittwoch jeweils rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreiskliniken zu einem lebenden SOS – in Günzburg mit einem Ausrufezeichen – aufgestellt. Damit haben sich die Klinikbeschäftigten an einer Aktion der Bayerischen und der Deutschen Krankenhausgesellschaft beteiligt, mit der bundesweit gegen das Krankenhaussterben in Deutschland protestiert worden ist.

Auch Benjamin Englert, Robert Wieland, Stefan Brunhuber, Stefan Graf und Angela Mändle (von links) demonstrierten vor dem Brandenburger Tor. Die Polizei gab die Zahl der Protestierenden mit 800 an. Veranstalter sprachen von bis zu 3000 Personen aus dem gesamten Bundesgebiet. Foto: Kreiskliniken Günzburg–Krumbach

Extrem gestiegene Preise durch Inflation, hohe Energiekosten und Tarifsteigerungen bringen viele Kliniken an den finanziellen Abgrund. Diese Kosten werden nur teilweise oder gar nicht vom Bund refinanziert, ebenso wenig die Aufwendungen für die durch die Krankenhausreform nötigen Umstellungen. „Ausgleich und Verbesserungen durch die Regierung sind nicht in Sicht – dennoch sind wir mit Unterstützung des Landkreises 24/7 an 365 Tagen für die Gesundheit der Menschen in unserer Region da“, sagt Klinikvorstand Robert Wieland. Und er sagt: „Wer aber nicht auf einen finanzkräftigen und zahlungswilligen Träger setzen kann, gerät unweigerlich in den Abwärtsstrudel.“

In ihrer Mittagspause bildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Günzburger Kreiskrankenhauses das Notsignal SOS. Foto: Kreiskliniken Günzburg–Krumbach

Neben Wieland und seiner Stellvertreterin Angela Mändle waren unter den nach Polizeiangaben rund 800 Demo-Teilnehmenden auch Vertreter der Bezirkskliniken Schwaben zum Protest und zum Austausch mit Bundespolitikern in der Bundeshauptstadt. Von den Bezirkskliniken sind die drei Vorstände Stefan Brunhuber, Wolfram Firnhaber und Prof. Dr. Alkomiet Hasan angereist; und auch die vier Regionalleiter, darunter der für den Standort Günzburg zuständige Regionalleiter Nord Benjamin Englert – gemeinsam mit dem Geschäftsführer des Therapiezentrums Burgau, Stefan Graf.

Günzburgs Oberbürgermeister Jauernig unterstützt den Protest

Ein weiteres gemeinsames Signal setzten die Verantwortlichen der Kreisklinken, indem sie in Krumbach und Günzburg die Krankenhausgebäude rot anleuchten ließen. Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, zugleich Bezirksvorsitzender des Bayerischen Städtetags in Schwaben, unterstützt mit Nachdruck den Protesttag "Alarmstufe Rot" der Krankenhäuser im Landkreis Günzburg.

Auch am Kreisklinik-Standort Krumbach wurde am Mittwochmittag veranschaulicht, wie es um viele Krankenhäuser in Deutschland steht. Foto: Kreiskliniken Günzburg–Krumbach

Er wies auf die dramatische finanzielle Schieflage vieler Kliniken in Schwaben hin und forderte den Bund auf, für eine kluge und auf den Bestand der Kliniken ausgerichtete Finanzierung zu sorgen.

Alarmstufe Rot – Krankenhäuser in Not: Das Motto des Protests wurde am Klinikgebäude in Krumbach deutlich. Foto: Kreiskliniken Günzburg–Krumbach

Gleichzeitig dankte er den engagierten Beschäftigten der örtlichen Kliniken für ihren Einsatz: "In unseren Kreiskliniken Günzburg wird seit Jahren mit viel Leidenschaft, Herzblut und größtem persönlichen Einsatz alles dafür getan, um erkrankten Menschen zur Seite zu stehen." (AZ)