Günzburg, Krumbach

06:30 Uhr

Das Kinosterben ist im Landkreis Günzburg ausgeblieben

Zum Glück bleibt die Leinwand (außer am Vormittag oder wie hier in der Nacht) nicht mehr leer. Wolfgang Christ in einem von vier Sälen des Günzburger BiiGZ-Kinos. Daneben betreibt er in Krumbach mit dem Cinepark ein weiteres Kino.

Plus Wie Unternehmer Wolfgang Christ mit seinen Lichtspielhäusern in Günzburg und Krumbach durch die Pandemie gekommen ist. Und warum er von einem "harten Business" spricht.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Schon gehört? Harrison Ford und Tom Cruise kommen dieses Jahr in den Landkreis Günzburg! Der kleine Haken dabei ist, dass sie nicht leibhaftig anwesend sein werden, sondern nur auf der Leinwand als in die Jahre gekommener Indiana Jones und im siebten Teil von "Mission: Impossible". Aber auch das dürfte nach dem aktuellen Hype um den zweiten Teil der Avatar-Saga – im Kreis Günzburg haben den Fantasy-Film bislang rund 7000 Menschen gesehen, in Deutschland sind es derzeit etwa sieben Millionen – die Kinos wieder beleben.

