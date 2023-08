Leserreise: Eiger, Jungfrau und Mönch heißen die hohen Nachbarn

Die Leserreise von Günzburger Zeitung, Donau Zeitung, Wertinger Zeitung und den Mittelschwäbischen Nachrichten führt im Oktober in die Schweiz.

Wer einige hoffentlich "Goldene Oktobertage" in einem landschaftlich spektakulären Reise- und Nachbarland verbringen möchte, dem bieten unsere Heimatzeitungen die Gelegenheit dazu. "Zauberhafte Schweiz" ist die Leserreise vom 8. bis 12. Oktober überschrieben.

Und die Überschrift hält, was sie verspricht. Da wäre zunächst einmal die Lage des Vier-Sterne-Hotels Blümlisalp, das in der Nachbarschaft von Eiger, Mönch und Jungfrau liegt. Alle drei Berggipfel sind jeweils um die 4000 Meter hoch. Auf 1200 Meter über dem Thuner See bringt es das Dorint-Hotel in der Gemeinde Beatenberg, das Ausgangspunkt für viele Ausflüge sein wird. Entspannen und erholen ist im Hotel (Halbpension) selbst angesagt. Ein Hallenbad steht den Gästen beispielsweise zur Verfügung.

Mit der Zahnradbahn nach Grindelwald

Aber oft genug wird die Gruppe mit unseren Leserinnen und Leser in den fünf Tagen im Bus auf Tour sein. Und dann heißt es vor allem: Erleben! An jedem Tag steuert unser Partner Dirr-Reisen GmbH attraktive Ziele an. So geht es nach dem Anreisetag und einem ausgedehnten Frühstück in die Stadt Thun. Nachmittags steht dann eine Schiffsfahrt auf dem Programm. Interlaken und Grindelwald werden am darauffolgenden Tag besucht. Die Fahrt mit einer Zahnradbahn ist möglich. Spiez inklusive Schlossführung und das 1050 Meter hoch gelegene Gstaad im Berner Oberland sind die Destinationen des vierten Reisetages, ehe es am 12. Oktober wieder Abschied nehmen heißt – aber nicht ohne sich vorher die Schweizer Landeshauptstadt Bern unter fachkundiger Führung anzusehen. Über Zürich, Winterthur, St. Gallen, Bregenz und Memmingen geht's dann wieder zurück in heimische Gefilde – mit einem Koffer voller Reiseerlebnisse.

Information: Der Preis für die Leserreise beträgt pro Person für fünf Tage 844 Euro. Weitere Auskünfte erteilt die Dirr-Reisen GmbH, Wettenhauser Straße 1, 89343 Jettingen-Scheppach, Telefon 08225/309910, www.dirr-reisen.de. (AZ)