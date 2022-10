Günzburg, Krumbach

vor 18 Min.

Europa und die Wiedervereinigung: Zwei Fälle für Theo Waigel

Am Tag der Deutschen Einheit sprach Theo Waigel, der diesen historischen Augenblick vor 32 Jahren als Bundesfinanzminister und die Entwicklungen zuvor erlebte, in Günzburg.

Plus Der frühere Bundesfinanzminister spricht in Günzburg und Kumbach über die Deutsche Einheit, Europa und über Demokratie, die noch nie ein Selbstläufer gewesen sei.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Was war das für eine Situation in den 1950er- und 1960er-Jahren? Die Zeit in Europa war begleitet von deprimierenden Ereignissen wie dem Bau der Berliner Mauer, den niedergeschlagenen Aufständen 1955 in Polen und 1956 in Ungarn sowie 1968 mit dem niedergeschlagenen Prager Frühling. Dann, 1990 kam es zur Deutschen Wiedervereinigung. In zwei Vorträgen sprach der frühere Bundesfinanzminister Theo Waigel zu zwei Themen, die bewegen: am Sonntag als Teil der "Langen Nacht der Demokratie" in Krumbach zu Europa als ein Modell der Zukunft und am Montag im Rokokosaal des Günzburger Heimatmuseums über die Wiedervereinigung und die Deutsche Einheit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen