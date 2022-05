Günzburg/Krumbach

vor 18 Min.

Fusion der beiden Landkreis-Volkshochschulen rückt näher

Plus Die Vhs aus Krumbach hat ohne Fusion mit Günzburg keine Chance mehr, eine staatliche Förderung zu erhalten. Und was jetzt schon gefordert wird.

Von Till Hofmann

So viel ist sicher: Die Erwachsenenbildung im Landkreis Günzburg wird künftig gemeinsame Wege gehen. Die Volkshochschule in Günzburg hat sich zu dieser Thematik bislang eher bedeckt gehalten. Die Verantwortlichen des Pendants im südlichen Landkreis dagegen haben jüngst während der Mitgliederversammlung einen Einblick gegeben in die gemeinsamen Überlegungen. Danach sehen die Krumbacher, die eigentlich eigenständig bleiben wollten und dies in der Vergangenheit auch immer wieder formuliert hatten, offenbar keine Chance mehr, dieses Ziel zu erreichen. Die Weichen für eine Strukturänderung seien gestellt, hieß es. Die beiden Volkshochschulen würden bereits seit geraumer Zeit intensive Sondierungsgespräche mit dem Ziel einer Fusion der beiden Nachbarvolkshochschulen führen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen