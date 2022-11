Jetzt beginnt die Arbeit für den neuen Vorstand der Kreiskliniken

Kreisklinik-Vorstand Robert Wieland geht im Landkreis Günzburg seine Aufgaben in der regionalen Gesundheitsversorgung an. Die haben es in sich.

Der Verwaltungsrat der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach hat Robert Wieland zum neuen Vorstand des Kommunalunternehmens Kreiskliniken Günzburg-Krumbach bestellt. Er führt die beiden Kliniken seit 1. November und löst damit Stefan Starke ab, der von Jahresbeginn an nach dem überraschenden Rückzug von Volker Rehbein als Interims-Vorstand agiert hat.

Wieland ist 54 Jahre und gebürtiger Augsburger. Er besitzt langjährige Führungserfahrung in unterschiedlichen Positionen des Gesundheits- und Sozialwesens. Der Betriebswirt hat seine berufliche Expertise in über 25 Jahren unter anderem als geschäftsführender Gesellschafter einer Unternehmensberatung bei der Umsetzung von Restrukturierungs- und Optimierungsvorhaben im Gesundheitswesen als auch in der unmittelbaren Führungs- und Aufsichtsverantwortung im Klinikmanagement bewiesen.

Welche Herausforderungen neben der aktuellen Gesundheitspolitik bestehen

Robert Wieland war von 2019 bis September 2022 Geschäftsführer der bayerischen Standorte bei den Regiomed-Kliniken, einem der größten kommunalen Gesundheitsversorger in Oberfranken/Südthüringen. Neben den Herausforderungen der aktuellen Gesundheitspolitik wie der Ausrichtung in Bezug auf die Ambulantisierung, den inflationsbedingten Kostensteigerungen, der Fachkräftebindung sowie der Digitalisierung erwarten den neuen Klinikvorstand sowohl Aufgaben der geordneten Restrukturierung als auch der nachhaltigen Zukunftsentwicklung.

Der Günzburger Landrat und Verwaltungsratsvorsitzende, Hans Reichhart, zeigte sich erfreut darüber, dass eine gute Nachbesetzung für den Vorstandsposten gefunden worden sei: „Mit Robert Wieland konnten wir eine Persönlichkeit gewinnen, die in der Region verwurzelt ist und seine berufliche Zukunft dauerhaft in unseren Kliniken sieht. Ich wünsche Herrn Wieland für die neue Aufgabe viel Erfolg. Mit seiner Erfahrung und Expertise werden wir die bevorstehenden Herausforderungen gemeinsam meistern. Ich bin mir sicher, dass er sowohl menschlich als auch fachlich zu unseren Kliniken passen wird“, so Reichhart.

Was Robert Wieland den Patientinnen und Patienten verspricht

Robert Wieland will die notwendigen Weichenstellungen für eine erfolgreiche Zukunft der landkreiseigenen Kliniken und medizinischen Versorgungszentren vornehmen. Besonders die Weiterentwicklung von funktionsfähigen regionalen Versorgungskonzepten – einer optimalen Verzahnung von ambulant und stationär – ist für den Betriebswirt ein zukunftsfähiges Modell in der Gesundheitsversorgung: „Jede Patientin und jeder Patient in der Region soll weiterhin – unabhängig von seinem Wohnort – die beste verfügbare hochqualitative Versorgung erhalten. Von besonderer Bedeutung sind wirtschaftlich stabile Kreiskliniken, die zusammen mit unseren niedergelassenen Partnern sowie mit engagierten, leidenschaftlichen Mitarbeitern diese Leistungen für die Patienten erbringen.“ Wieland weiter: „Ich freue mich ganz besonders, wieder in meine schwäbische Heimat zurückzukommen, um hier die regionale Gesundheitsversorgung zu gestalten.“ (AZ)