Kreiskliniken Günzburg und Krumbach lockern Corona-Testregeln für Besuche

Die Corona-Testpflicht für Besucherinnen und Besucher der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach wird bis zum 9. Januar vereinfacht.

Die Besuchszeit in beiden Kliniken in Günzburg und Krumbach bleibt unverändert täglich von 14 bis 17 Uhr. Bereits ab 13.15 Uhr öffnen die Testzentren in Krumbach und Günzburg vor den Kliniken, damit sich Besuchende dort direkt testen und die Kliniken betreten können. Bis 17 Uhr besteht eine Testmöglichkeit. „Um Besuchern einen unkomplizierten Zutritt zu unseren Kliniken zu ermöglichen, haben wir über die Feiertage hinweg die Öffnungszeiten der Testzentren verlängert“, so Klinikvorstand Robert Wieland. Besucher werden gebeten, sich vorrangig in den Testzentren vor den Kliniken testen zu lassen.

Nach den Regelungen des Bayerischen Gesundheitsministeriums ist es auch möglich, dass Personen einen Schnelltestnachweis aus einer anderen medizinischen Einrichtung mitbringen. Der Test darf innerhalb von 24 Stunden in verschiedenen Einrichtungen vorgezeigt werden.

„Unser Ziel ist, dass es nach über zwei Jahren in der Pandemie wieder unkompliziert möglich ist, seine Verwandten und Freunde an Weihnachten und über die Feiertage zu besuchen“, so Wieland. Nichtsdestotrotz mahnt der Klinikvorstand zur Vorsicht, denn es gelte speziell in den Krankenhäusern weiterhin die Pflicht, vulnerable Gruppen zu schützen. Alle aktuellen Infos zu Besuchszeiten sind auf der Webseite der Kreiskliniken unter www.kliniken-gz-kru.de zu finden.