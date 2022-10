Landkreis schafft künftig bezahlbaren Wohnraum auch für Allgemeinheit

Plus Wer überhaupt berechtigt ist, sich für eine kostengünstige Mietwohnung aus dem Bestand des neu gegründeten Zweckverbandes zu bewerben.

Am vergangenen Donnerstag hat der jüngste Zweckverband des Landkreises Günzburg erstmals getagt. Ziel ist es, den kommunalen Wohnungsbau im Landkreis Günzburg voranzutreiben. Die Träger sind neben dem Landkreis bislang die Stadt Leipheim sowie die Gemeinden Burtenbach und Offingen.