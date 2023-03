Sparkasse Günzburg-Krumbach warnt vor aktuellen Betrugsversuchen

Falsche Bankmitarbeiter, gefälschte Mails und SMS: Derzeit gibt es einige Betrugsversuche im Kreis Günzburg. Die Sparkasse gibt Tipps, wie man sich davor schützt.

Die Sparkasse Günzburg-Krumbach informiert aus aktuellem Anlass über derzeit laufende Betrugsversuche in Verbindung mit dem Online-Banking und bietet Tipps zur Vermeidung von Schäden.

Menschen erhalten eine SMS, in der sie aufgefordert werden, aufgrund des angeblichen Ablaufs ihrer Online-Banking-Registrierung einen Link anzuklicken, Daten einzugeben sowie eine Freigabe in ihrer Banking-App durchzuführen. Kunden lesen eine an sie adressierte E-Mail mit dem Betreff "Sparkasse: Wichtige Interaktion erforderlich", in der sie gebeten werden, einen Button anzuklicken, um eine eingehende Zahlung zu bestätigen. Ein vermeintlicher Sparkassenmitarbeiter ruft an und möchte sensible Daten wie Zugangsdaten oder Geheimzahlen in Erfahrung bringen. "Aktuell sind leider vermehrt betrügerische Aktivitäten wie die oben beschriebenen zu verzeichnen", teilt die Sparkasse mit.

Sparkasse Günzburg-Krumbach: Online-Banking ist sicher

Ist Online-Banking trotzdem sicher? "Ja, dafür sorgen zahlreiche Sicherheitsfaktoren, wie zum Beispiel der Einsatz von höchsten Verschlüsselungs-Standards bei den Banking-Seiten oder -Apps der Sparkassen sowie die Umsetzung einer Zwei-Faktor-Authentifizierung durch die notwendige Eingabe von Transaktionsnummern bei bestimmten Vorgängen", führt die Sparkasse in einer Pressemitteilung aus.

Warum kann es trotzdem zu Schäden kommen? Weil Betrüger den „Faktor Mensch“ nutzen, um an Zugangsdaten oder andere sensible Informationen zu kommen. Deshalb gilt: Online-Banking ist sicher – wenn man ein paar wichtige Regeln beachtet. Der wichtigste Hinweis überhaupt: Die Bank wird niemals per E-Mail, SMS oder Anruf dazu auffordern, vertrauliche Daten wie Pin, Tan oder Kontonummer bekannt zu geben. Solche Versuche sollen am besten komplett ignoriert werden, auf keinen Fall sollen Links in E-Mails oder in SMS-Nachrichten angeklickt werden. Bei dubiosen Anrufen ist es ratsam, einfach aufzulegen. "Zudem sollten Sie Ihre Zugangsdaten sorgfältig auswählen und vorsichtig damit umgehen. Wählen Sie ein sicheres, komplexes Passwort für Ihren Online-Zugang und speichern Sie dieses nirgendwo ab. Sperren Sie außerdem Ihren Online-Banking-Zugang umgehend, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt. Prüfen Sie auch regelmäßig Ihre Kontobewegungen", lauten die Tipps der Sparkasse. Bei Fragen können sich Kunden unter der 08221/92-0 bei der Sparkasse melden. (AZ)