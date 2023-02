Günzburg

Kruzifix in Günzburger Kirche angekokelt: Polizei sucht Hinweise

Das Wandkreuz in der Heilig Geist-Kirche in Günzburg ist wahrscheinlich am Wochenende beschädigt worden. Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise liefern?

Im Zeitraum von Freitagabend bis Montagmorgen ist das Kruzifix in der Katholischen Kirche in der Christa-Wall-Straße in Günzburg beschädigt worden. Das berichtet die Polizei. Der Schaden beläuft sich auf einen Betrag im vierstelligen Bereich. Das Wandkreuz befindet sich laut Mitteilung der Beamten in einem Vorraum der Kirche, welcher dauerhaft geöffnet ist. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum sind an die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zur richten. (AZ)

