Günzburg

vor 33 Min.

Kunstpreis im Heimatmuseum verliehen: Zwischen stillem Gebrüll und Lawinen

Plus Rund 550 Werke aus ganz Deutschland wurden für die Ausstellung im Günzburger Heimatmuseum eingereicht. 90 Künstlerinnen und Künstler haben einen Platz bekommen.

Von Gertrud Adlassnig

Im Rokokosaal des Heimatmuseums eröffneten Stadt und Off Art Kunstverein die Ausstellung „Bewegung“ mit der Verleihung des Kunstpreises der Stadt Günzburg. Diese an drei Künstler vergebene Auszeichnung hat sich bereits als kleine Tradition etabliert. Zum vierten Mal wurde der Preis ausgelobt. Die Resonanz war enorm. Der kleine Festraum des Museums konnte nur einen Bruchteil der Besucher aufnehmen, auch im Gang standen die Kunstfreunde Schulter an Schulter, konnten aber dank einer Übertragung nach draußen am offiziellen Teil der Auftaktveranstaltung teilhaben.

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig stellte die Bedeutung von Kultur auch und gerade in Zeiten der Krisen und des Umbruchs und der daraus folgenden notwendigen Neuorientierung heraus. Kunst wahrnehmen und Kunst schaffen erweise sich in diesen Phasen der gesellschaftlichen Entwicklung als wichtiger denn je. Daniel Gastl, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, erklärte, dass sein Institut dazu beitragen wolle, Kunst zu fördern und erlebbar zu machen. Denn Kunst sei Kreativität, sie bewege, belebe und bereichere die Gesellschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

