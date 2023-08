Ladendieb kommt ein Tag später wieder in dasselbe Geschäft

Ein junger Mann entwendet in einem Günzburger Verbrauchermarkt mehrere Flaschen Spirituosen. Keine 24 Stunden kehrt er zurück – und wird vom Personal erkannt.

Am Freitagnachmittag hat ein Kunde in einem Günzburger Verbrauchermarkt mehrere Flaschen mit Spirituosen entwendet. An diesem Tag konnte der Mann unbehelligt das Geschäft verlassen, teilt die Polizei mit. Am Samstagabend kehrte der Ladendieb aber erneut zurück und wurde vom Personal wiedererkannt. Den 22-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls. (AZ)