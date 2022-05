Ladendieb leistet in Günzburg Widerstand gegen Polizeibeamte

Weil ein 31-Jähriger nach einem Ladendiebstahl der Polizei seine Identität nicht preisgeben wollte, musste er in Handschellen abgeführt werden.

Der Drang nach Alkohol brachte einem 31-jährigen Ladendieb mächtigen Ärger ein. Am Mittwochvormittag kam es laut Polizei in einem Supermarkt in der Günzburger Innenstadt zu einem Ladendiebstahl. Ein 31-Jähriger ließ eine Dose alkoholischer Getränke in seine Tasche wandern, ohne dafür bezahlen zu wollen. Als Beamte der Zentralen Ergänzungsdienste der Polizei Neu-Ulm zur Feststellung der Personalien und Aufnahme der Anzeige gerufen wurden, spitzte sich die Lage zu.

Zwei Ermittlungsverfahren wurden gegen den Ladendieb eingeleitet

Der Ladendieb weigerte sich, seine Identität preiszugeben. Zur Klärung der Personalien wurde er schließlich von den Beamten zur Polizeiinspektion Günzburg gebracht. Noch im Supermarkt sperrte sich der Beschuldigte und leistete Widerstand gegen die Maßnahme. Die Beamten mussten den Mann schließlich fesseln und auf die Dienststelle bringen. Nach Klärung der Identität auf der Dienststelle konnte der Mann wieder entlassen werden. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls und wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (AZ)