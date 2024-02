Ladendieb reißt im Geschäft Batterienpackung auf

Ein Ladendetektiv beobachtet in Günzburg einen Mann, der Batterien stiehlt. Die steckt er in sein Radiogerät und passiert die Kasse, ohne zu bezahlen.

Einen dreisten Ladendieb hat am Dienstag kurz vor 14 Uhr der Ladendetektiv eines Verbrauchermarktes in der Augsburger Straße erwischt. Laut Polizei beobachtete der Ladendetektiv einen älteren Mann, der eine Packung Batterien aufriss, zwei Batterien entnahm und in ein mitgeführtes Radio steckte.

Als der Mann dann die Kasse passierte, ohne die Batterien zu bezahlen, stoppte ihn der Ladendetektiv. Den 63-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls. (AZ)