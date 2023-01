Günzburg

vor 49 Min.

Ladendiebstahl in Günzburg dank Detektiv aufgeflogen

Zwei junge Erwachsene wollen am Dienstag verschiedene Waren in einem Supermarkt in Günzburg stehlen. Dabei werden sie vom Ladendetektiv beobachtet.

Ein 18-Jähriger und ein 24-Jähriger haben am Dienstagnachmittag in einem Verbrauchermarkt in der Augsburger Straße in Günzburg gemeinsam diverse Waren gestohlen. Das berichtet die Polizei Günzburg. Hierbei wurden sie von einem Detektiv beobachtet und letztlich angehalten. Anschließend wurden die beiden Tatverdächtigen der zwischenzeitlich verständigten Polizei übergeben. Gegen die beiden wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Diebstahls eingeleitet. (AZ)

