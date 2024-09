Lärmschutz an der Autobahn: Kann der Bau der Bahntrasse da helfen?

Fünf Jahre ist es her, dass Georg Büchele, Christian Zacher und UWB-Stadtrat Hans Kaltenecker ihre Facebook-Gruppe gegründet haben: A8 Leinheim - Es ist viel zu laut! lautet der Titel der Gruppe, in der die Initiatoren etwa über Gespräche mit Vertretern aus der Politik informierten und immer wieder auch gemeldet haben, wenn der Krach von der Autobahn abermals zu groß war. Auf der Plattform war es zuletzt recht ruhig geworden, der jüngste Post stammt vom April 2023. Doch der Ärger über den Lärm, den die Anwohner von der A8 wahrnehmen, ist nicht verstummt. Ausgerechnet das Bahnprojekt Ulm-Augsburg, das jetzt in den Startlöchern steht, könnte den lärmgeplagten Anliegern weiterhelfen.

