Landkreis kauft VR-Bank-Gebäude als zusätzlichen Amtssitz

Das Landratsamt Günzburg ist schon länger auf der Suche nach zusätzlichen Räumen. Diese sind jetzt gefunden. Welche Fachbereiche hier jetzt einziehen.

Die Verwaltung des Landratsamtes Günzburg hat eine Lösung für das seit Jahren bestehende Raumproblem gefunden: Mit dem Kauf des VR-Bank-Gebäudes in der Dillinger Straße in Günzburg wurde ein zusätzliches Verwaltungsgebäude erworben, teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit. Der Kaufvertrag sei inzwischen unterzeichnet. Wie berichtet, plant die Bank bis 2027 in ihren Neubau auf dem Goerlich-Areal umzuziehen.

Mit Platz für 100 Arbeitsplätze bietet das neue Gebäude nicht nur eine Lösung für die bisherigen Raumprobleme, es soll auch direkte Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises bieten. Zwischen April 2024 und Januar 2025 sollen die vorgesehenen Fachbereiche in die neuen Räumlichkeiten umziehen.

Der Kreisverwaltung in Günzburg mangelt es seit Jahren an Platz

Seit Jahren stößt das Hauptgebäude der Verwaltung aufgrund steigender Anforderungen und Aufgaben an seine Kapazitätsgrenzen. Zudem laufen die Mietverträge für die Außenstellen in der Augsburger Straße und in der Ichenhauser Straße aus. Dank des weiteren Gebäudes können nun die verschiedenen Fachbereiche sukzessive in den zusätzlichen Räumlichkeiten untergebracht werden.

Für den Landkreis Günzburg stellt der Erwerb des Gebäudes laut Pressemitteilung eine langfristige und nachhaltige Lösung der Raumprobleme in der Verwaltung dar. Für die Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Landkreisverwaltung ergeben sich zahlreiche Vorteile. Zum einen ist das neue Verwaltungsgebäude durch die Lage in Bahnhofsnähe verkehrstechnisch gut erreichbar. Darüber hinaus steht ein großer Sitzungssaal zur Verfügung, der beispielsweise für Sitzungen der Kreisgremien genutzt werden kann.

„Die lange Suche nach einem zusätzlichen Verwaltungsgebäude für den Landkreis Günzburg hat ein Ende. Mit diesem Gebäude haben wir eine langfristige Lösung gefunden, von der sowohl unsere Bürgerinnen und Bürger als auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren“, so Landrat Hans Reichhart.

Erste Fachbereiche ziehen bereits im April in Günzburg um

Bereits im April werden der Fachbereich Rechtsangelegenheiten und Schulen sowie die Vergabestelle umziehen. In der zweiten Jahreshälfte folgen die Betreuungs- und Seniorenfachstelle sowie der Fachbereich Hochbau, Gebäudebewirtschaftung und Gartenkultur. Der große Umzug findet jedoch erst mit Beginn des neuen Jahres statt. In diesem Zusammenhang werden unter anderem die Bereiche Landkreis Bürgerbüro (mit Zulassungsstelle) sowie Mobilität (mit Führerscheinstelle) in das neue Gebäude umziehen. Aufgrund von Baumaßnahmen der Stadt Günzburg in der Dillinger Straße ist der Umzug jedoch erst für Anfang des Jahres 2025 geplant. Damit soll sichergestellt werden, dass die stark frequentierten Fachbereiche für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Günzburg gut erreichbar sind. Bis zum Umzug verbleiben sie im Hauptgebäude des Landratsamtes.

Neben dem Hauptgebäude (An der Kapuzinermauer 1), dem Kreishaus in Krumbach (Robert-Steiger-Straße 5), der Außenstelle in der Krankenhausstraße in Günzburg, in der unter anderem die Abteilung Bauen und Umwelt untergebracht ist, wird das neu erworbene Gebäude in der Dillinger Straße in Günzburg somit zu einer weiteren wichtigen Anlaufstelle, für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Günzburg. Auf der Internetseite des Landratsamtes unter www.landkreis-guenzburg.de soll ab April unter dem Bereich „Erreichbarkeit“ eine Übersicht erscheinen, an welchem Standort die einzelnen Fachbereiche zu finden sind. (AZ)