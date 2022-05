Landratsamt Günzburg informiert zum Thema Energiesparen

Das Landratsamt Günzburg informiert im Mai und Juni an vier Abenden Bürgerinnen und Bürger, wie mit baulichen Maßnahmen Energie gespart werden kann.

Die Energiekosten steigen und damit auch das Interesse der Bürgerinnen und Bürger, wie sie Energie im Alltag einsparen können. Das Landratsamt Günzburg und die ehrenamtlichen Energieberater im Landkreis Günzburg laden daher zu vier Abendveranstaltungen ein, die sich mit den Themen „Energetische Sanierung“, „Heizungsmodernisierung“, „Gebäudemodernisierung“ und „Energiesparen“ befassen.

„Energetische Sanierung – Schritt für Schritt“, lautet der Titel der Veranstaltung am Dienstag, 31. Mai, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamts Günzburg. Wer heute über eine Sanierung seines Hauses nachdenkt, möchte in erster Linie den Energiebedarf senken und den Wohnkomfort steigern. Doch wo fange ich an und wie passen die einzelnen Baumaßnahmen zusammen? Lohnt sich eine Komplettsanierung oder kann ich auch schrittweise sanieren und welche Förderprogramme gibt es? Energieberater Marco Koch gibt praktische Tipps und führt Schritt für Schritt durch den Sanierungsprozess.

Entscheidungshilfen für die Heizungsmodernisierung

„Raus mit der Alten! – Heizungsmodernisierung gut geplant“, lautet der Titel der Veranstaltung am Mittwoch, 1. Juni, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamts. Eine effiziente Heiztechnik spart Geld und entlastet die Umwelt. Das Angebot an Heiztechniken ist vielfältig, doch nicht jede Heizung passt zu jedem Gebäude. Energieberater Marco Koch stellt die verschiedenen Heizungssysteme wie Öl, Gas, Pellet, Wärmepumpe, Solar und PV vor und gibt Entscheidungshilfen und Tipps, was bei der Erneuerung einer Heizungsanlage beachtet werden sollte. Weiterhin geht er darauf ein, welche Gesetze erfüllt werden müssen und wo es Fördermöglichkeiten gibt.

Fördermöglichkeiten für die energetische Sanierung im Kreis Günzburg

„Der Sanierungsfahrplan – Leitfaden für die Zukunft meiner Immobilie“, lautet der Titel der Veranstaltung am Dienstag, 28. Juni, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamts. In Zeiten von steigenden Energiepreisen wird das Thema Gebäudemodernisierung immer interessanter. Der Gesetzgeber hat die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden deutlich verschärft. Heute sind energetische Mindeststandards für Sanierung und Neubauten gesetzlich festgelegt. Aber wissen Sie, welche Förderungsmöglichkeiten es in diesen Bereichen gibt und wie man so ein Vorhaben umsetzt? Energieberater Marco Koch zeigt, worauf Bürgerinnen und Bürger achten müssen und welche Fördermöglichkeiten es gibt.

„Die Energie-Diät – specken Sie doch bei dem Energieverbrauch ab“, lautet der Titel der Veranstaltung am Mittwoch, 29. Juni, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamts. In Zeiten von steigenden Energiepreisen wird das Thema Energiesparen immer interessanter. Aber mit welchen Maßnahmen sollte man beim Energiesparen beginnen? Eine neue Heizung mit Dämmung der Gebäudehülle und neuen Fenstern oder doch die energiesparenden Elektrogeräte und eine Fotovoltaikanlage? Energieberater Marco Koch gibt einen Einblick über die möglichen Einsparpotenziale und zeigt, worauf geachtet werden muss. Auch Fördermöglichkeiten werden besprochen.

Eine Anmeldung für die einzelnen Veranstaltungen ist erforderlich per Mail an energieberatung@landkreis-guenzburg.de unter der Telefonnummer 08221/95-774. (AZ)