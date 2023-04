Lastwagen kracht an der roten Ampel in ein Auto

Als eine Autofahrerin von der Lindenallee kommend anhalten muss, bemerkt dies der Lkw-Fahrer hinter ihr zu spät. Der Sachschaden ist hoch.

Eine Dame befuhr am Dienstagmittag mit ihrem Auto die Lindenallee in Richtung Staatsstraße 2510 (Zubringer zur B16). An der Einmündung musste sie ihr Fahrzeug aufgrund einer roten Ampel anhalten. Ein ihr nachfolgender 61-jähriger Fahrer eines Lastwagens erkannte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. (AZ)