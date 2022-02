Lastwagenfahrer fährt Straßenlaterne in Günzburg um und flüchtet

Augenzeugen fällt in Günzburg noch ein ausländischer Lastwagen auf, wenig später ist die Straßenlaterne umgefahren. Jetzt sucht die Polizei weitere Zeugen einer Unfallflucht.

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizeiinspektion Günzburg. Den Ermittlungen zufolge war am Donnerstag ein ausländischer Lastwagen gegen 12 Uhr am Mittleren Stadtbach in Günzburg unterwegs. Einer Zeugin fiel der Lkw auf, als dieser an der Einmündung zur Riemgrabenallee stand. Wenig später wurde dort eine umgefahrene Straßenlaterne festgestellt.

Lkw-Fahrer flüchtet nach Unfall mit einer Straßenlaterne in Günzburg

Der vermeintliche Verursacher war jedoch nicht mehr vor Ort. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder Beteiligten machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)