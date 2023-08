Lastwagenfahrer muss Zwangspause bei Günzburg einlegen

Der Mann wird auf dem Pendlerparkplatz im Günzburger Ortsteil Deffingen überprüft. Schnell stellen die Polizeibeamten Ungereimtheiten fest.

Eine Streife der Verkehrspolizei Günzburg stoppte den Fahrer einer osteuropäischen Spedition am Freitagnachmittag am Pendlerparkplatz in Deffingen, um ihn zu kontrollieren. Schnell fiel den Beamten auf, dass es Ungereimtheiten in Verbindung mit innerdeutschen Lieferaufträgen gab. Der Fahrer hätte nach einer bestimmten Anzahl von Fahrten im Bundesgebiet eine Pause im Ausland einlegen müssen. Dagegen hatte er zweifach verstoßen. Zudem hatte er zu viele Fahrten ohne die vorgeschriebenen Pausen unternommen. Da noch weitere Verstöße hinzukamen, musste der Fahrer eine Sicherheitsleistung in vierstelliger Höhe leisten. Seine Fahrt wurde über das Wochenende unterbunden. (AZ)