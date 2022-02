Lebenshilfe Donau-Iller hat erstmals ein Angebot für Geschwisterkinder

Plus Die Lebenshilfe Donau-Iller kümmert sich seit Jahrzehnten unter anderem um Kinder mit Behinderung. Doch deren Geschwister stehen oft im Abseits.

Die Ferienzeit soll auch für Menschen mit Behinderung ein Ausgleich zum Schul- und Arbeitsalltag sowie zu den täglichen Belastungen sein. Aus diesem Grund legt die Offene Behindertenarbeit (OBA) der Lebenshilfe Donau-Iller im Lebenshilfe-Zentrum Günzburg großen Wert darauf, für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung in ihrem Ferienprogramm entsprechende Highlights anzubieten. Doch Corona erschwert die ohnehin aufwendigen Planungen um ein Vielfaches. Trotzdem macht die Lebenshilfe viele Angebote - wie beispielsweise eine Reise nach Kroatien. Und ein neues Projekt steht kurz vor dem Start: Das Angebot richtet sich an Geschwister von chronisch kranken Kindern oder solchen mit Behinderung.