Legobausteine in einem Shop im Legoland mitgehen lassen

Ein 18-jähriger Mitarbeiter des Legolands ist am späten Montagnachmittag auf einen männlichen Kunden in einem Geschäft des Freizeitparks aufmerksam geworden. Der Mann nahm laut Polizeibericht offensichtlich Einzelteile der bekannten Bauklötze an sich und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen.

Der Mitarbeiter konnte den Mann dann zusammen mit dem Sicherheitsdienst stellen und im Anschluss der Polizei übergeben. Nachdem der 44-Jährige in Deutschland keinen festen Wohnsitz hatte, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine vierstellige Sicherheitsleistung erhoben, die den Beutewert von etwa 100 Euro bei weitem überstieg. (AZ)