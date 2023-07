Jetzt ist es offiziell: Legoland Günzburg eröffnet Peppa Pig Park

Ein Peppa Wutz Park wird 2024 in Günzburg neben dem Legoland eröffnen. Einen solchen gibt es bereits in Florida. Das Erlebnis soll für Kinder im Vorschulalter sein.

Das kultige Schweinchen Peppa Wutz (im Original: Peppa Pig) aus einer der meistgesehenen Kindersendungen aller Zeiten bekommt 2024 in der direkten Nachbarschaft des Legoland Deutschland einen eigenständigen Themenpark. Neben dem bereits erfolgreichen Peppa Pig Themenpark in Florida wird pünktlich zum 20-jährigen Bestehen der Peppa Pig Marke der EU-weit erste eigenständige Park im bayerischen Günzburg eröffnet. Das teilt das Legoland in einer Pressemitteilung am Freitag mit. Das, was unsere Redaktion bereits im April recherchiert hat, ist nun also offiziell. Geplant ist ein bunter Mix aus Attraktionen als Freizeitpark-Erlebnis für Kinder im Vorschulalter. Neben Deutschland ist ein weiterer neuer Peppa Pig Park in den USA für 2024 in der Region Dallas-Fort Worth geplant.

Erster Freizeitpark für Vorschulkinder kommt ins Legoland nach Günzburg

Erstmalig in Europa können Familien die bunte Welt von Peppa Pig in einem eigenständigen Themenpark entdecken. Der Park wird 2024 mit verschiedenen Fahrgeschäften, Wasserspaß, interaktiven Aktionen und Shows in seine erste Saison starten. Die Thematisierung basiert auf den sofort erkennbaren Orten der weltweit beliebten TV-Serie. Diese regt Kinder dazu an, die Welt um sie herum zu erkunden, was auch im gesamten Park ein Thema sein wird, wie die Verantwortlichen mitteilen.

Legoland Deutschland-Geschäftsführerin Manuela Stone freut sich bereits darauf, die ersten Familien in Peppa Wutz bunter Welt zu empfangen: Analog zur Peppa Kinderserie ist der Park auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten von Vorschulkindern konzipiert und gestaltet. Mit der Eröffnung bietet der Peppa Pig Park den jüngsten Familienmitgliedern eigene Fahrgeschäfte und die Möglichkeit, Schritt für Schritt die Welt der Freizeitparks zu erobern. Durch die Lizenzvereinbarung mit dem Spieleverlag Hasbro baut Merlin Entertainments, die Muttergesellschaft der Legoland Parks, ihr Angebot an Attraktionen und Themen weiter aus. "Bei Merlin Entertainments haben wir uns dem Ziel verschrieben, Erlebnisse zu schaffen, die Freude bereiten, das Lernen und die Vorstellungskraft anregen und für Gäste jeden Alters und jeder Fähigkeit fesselnde, bleibende Erinnerungen kreieren. Wir sind begeistert, die Magie von Peppa Pig nach Günzburg zu bringen und hier den ersten Peppa Pig Park auf dem europäischen Festland zu eröffnen", freut sich Scott O'Neil, CEO von Merlin Entertainments.

Legoland-Chefin sieht Peppa Pig Park als Bereicherung für Günzburg

Manuela Stone sieht im neuen Park eine große Bereicherung für Günzburg und freut sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Hasbro: "Wir sehen es als Bestätigung in unseren Standort im bayerischen Günzburg, dass unsere Muttergesellschaft Merlin Entertainments weiter investiert und wir hier am Legoland-Standort wachsen können", so Stone. Wie im April im Bauausschuss in Günzburg vorgestellt wurde, soll der Bereich außerhalb des jetzigen Parkgeländes komplett neu entwickelt werden. Fünf Fahrgeschäfte sind angedacht, dazu mehrere Spiel- und Unterhaltungsbereiche sowie ein Mehrzweckgebäude mit Kinosaal. Unter den Fahrgeschäften befindet sich auch eine neue Achterbahn. Damals war noch nicht offiziell bekannt, unter welchem Motto die neue Erweiterung stehen wird.

Neben Deutschland ist für 2024 auch die Eröffnung eines Peppa Pig Parks in den USA geplant. "Die neuen Peppa Pig Parks bauen auf dem unglaublichen Erfolg des Themenparks in Florida und der Peppa Pig World of Play Standorte auf, die sich über die ganze Welt von Texas bis Shanghai erstrecken", so Scott O'Neil.

Hasbro-Manager: Erfolg des ersten Themenparks war "phänomenal"

Matt Proulx, Vice President Location Based Entertainment bei Hasbro, fügt hinzu: "Der Erfolg des ersten Peppa Pig Themenparks war phänomenal und wir freuen uns, die Reise mit unseren Freunden bei Merlin fortzusetzen. [...] Wir haben für Peppas großes Jubiläumsjahr 2024 noch viel vor und können es kaum erwarten, dass Gäste aller Altersgruppen Bayern besuchen, um mit Peppa und ihren Freunden lebenslange Erinnerungen zu schaffen."

Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig reagierte hocherfreut auf die offizielle Ankündigung der Muttergesellschaft von Legoland Deutschland.

Noch gibt es kein Baurecht in Günzburg für den Peppa Pig Park

In den zurückliegenden Wochen und Monaten habe man hinter den Kulissen in enger Kooperation zwischen dem Rathaus und Legoland Deutschland gearbeitet, um zeitnah und unbürokratisch Baurecht für diese große Investition zu schaffen. Der Günzburger Bauausschuss soll sich nach Angaben des Oberbürgermeisters am 18. Juli abschließend mit diesem Thema befassen, geplant ist eine finale Beschlussfassung im Günzburger Stadtrat am 24. Juli. Noch also gibt es kein Baurecht. Stimmen die Gremien zu, so der OB, stehe auch aus Sicht der Kommunalpolitik dem Bauvorhaben nichts mehr im Weg. Der neue Park erstreckt sich über eine Fläche von etwa 2,2 Hektar. Davon sind 1,6 Hektar für den Park selbst und 0,6 Hektar für Parkplätze reserviert.

Der Günzburger Oberbürgermeister, der die Entwicklung des Legoland-Parks seit über 20 Jahren mitverfolgen durfte, sieht in dem geplanten Investment eine riesige Chance für die Region und eine deutliche Erhöhung der Magnetkraft des Tourismus-Standortes Günzburg. Durch den geplanten Peppa Pig Park werde man bewusst auf die Zielgruppe der Familien mit ganz kleinen Kindern eingehen. Peppa Pig, so Jauernig, biete ein erstes Freizeitpark-Erlebnis für Vorschulkinder. "Das gibt es in Deutschland bisher nur im begrenzten Umfang und wird den Tourismus-Standort Günzburg in Stadt und Region weiter stärken." (mit AZ, mili)