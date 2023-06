Legoland steht ein Wochenende lang im Zeichen der Ninjas

Fans können an zwei Tagen im Legoland die überlebensgroßen Ninjago-Helden treffen. Ob sie deren Kräfte beherrschen, gilt es an verschiedenen Stationen zu beweisen.

Am 17. und 18. Juni sind im Legoland die Ninjas los: Nya, Lloyd, Zane und Cole heißen die Besucher für zwei actiongeladene Tage im Familienfreizeitpark in Günzburg willkommen. Ninja Warrior Christian Balkheimer gibt Tipps und Tricks für die Ausbildung zum Ninja, dazu können Fans ihre Lego-Ninjago-Helden überlebensgroß live treffen. Abenteuerliches Ninja-Training an verschiedenen Stationen, Showprogramm mit Taekwondo-Kämpfern und weitere Aktionen in fernöstlicher Atmosphäre stehen auf dem Programm.

Gleich im Eingangsbereich treffen die Besucher auf Ninja Warrior Christian Balkheimer und können unter seiner Anleitung einen spannenden Parcours bestreiten. Hier heißt es Ninja-Fähigkeiten schärfen, um mit Mut, Geschicklichkeit und Energie knifflige Hindernisse zu überwinden. Bei den insgesamt sechs Stationen im Park müssen die Besucher beweisen, dass sie die Elementarkräfte echter Ninjas beherrschen. Mit Ninjago-Held Zane werden mithilfe von Pfeil und Bogen Eisblitze abgefeuert und mit Cole zeigt sich, wer der Meister an der Kletterwand oder am Speed-Tester ist.

In der Legoland-Arena wartet ein Showprogramm für alle Sinne auf

Die magische Atmosphäre zieht sich am Wochenende durch den ganzen Park: Fernöstliche Windfiguren flattern durch die Luft und in der Arena wartet ein Showprogramm für alle Sinne auf. Taekwondo-Kämpfer zeigen verschiedene Bewegungstechniken, die nicht nur Kraft, sondern auch Koordination, Gleichgewichtssinn und Körpergefühl unter Beweis stellen.

Natürlich gibt es auch etwas für die Ohren: Ein Ensemble aus „Taiko“-Trommlern fesselt das Publikum mit einem donnernden Rhythmus der japanischen Trommelkunst. Neben den ninjatastischen Stationen und Shows haben die Parkgäste auch die Möglichkeit, die überlebensgroßen Ninjago-Helden live zu treffen und Ninja-Posen vor Fotopoints zu präsentieren. (AZ)