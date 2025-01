Legoland-Weihnachtsbäume werden zu Hackschnitzeln

Mehr als 2200 festlich geschmückte Weihnachtsbäume haben das Winter Wonder Legoland in eine winterliche Weihnachtsstimmung getaucht. Auch nach den Schließtagen endet die Reise dieser Bäume nicht einfach. Anstatt die ausgedienten Weihnachtsbäume einfach wegzuschmeißen, werden sie als Energielieferanten genutzt, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Die Bäume werden zu Hackschnitzeln verarbeitet und nachhaltig weiterverwendet. Die gewonnenen Holzstücke sind etwa drei bis fünf Zentimeter groß und dienen als Brennmittel für Holzheizungen. Ein einziger Weihnachtsbaum kann durch die gewonnenen Hackschnitzel einen Heizwert von rund 20 Kilowattstunden erzeugen. Damit zeigt das Legoland, dass es nicht nur um Spiel und Spaß geht, sondern auch Verantwortung für die Umwelt übernommen wird.

