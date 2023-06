Legoland: Zeuge merkt sich Kennzeichen der Unfallflüchtigen

Durch den Zeugenhinweis hat die Polizei nach der Unfallflucht auf dem Legoland-Parkplatz leichtes Spiel, die Verursacherin zu ermitteln.

Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Legoland-Freizeitparks am Samstagnachmittag: Gegen 15 Uhr parkte eine 38-Jährige rückwärts aus und fuhr dabei gegen einen geparkten Wagen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 1000 Euro, wie die Polizei berichtet. Die Verursacherin setzte die Fahrt fort, ohne ihren gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Ein 37-jähriger Passant konnte den Zusammenstoß aus nächster Nähe beobachten und sich das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs merken. So gelang es der Polizei die Unfallverursacherin zeitnah zu ermitteln. Die Beamten leiteten gegen sie ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. (AZ)