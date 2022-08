Günzburg

vor 32 Min.

Leichtflugzeug landet in Feld bei Günzburg – zwei Menschen werden verletzt

In der Nähe des Otto-Lilienthal-Flugplatzes in Günzburg stürzt ein Pilot mit seinem Flugzeug in ein Feld. Dabei werden der Co-Pilot und ein Insasse verletzt.

Zu einem Unfall kommt es am Dienstagnachmittag. Feuerwehr und Polizei sind aktuell bei einem Feld in Günzburg im Einsatz. Dort soll nach ersten Informationen der Polizei um etwa 14.25 Uhr ein Leichtflugzeug gelandet sein. Da der Pilot beim Start nicht genügend Geschwindigkeit aufbrachte und dadurch nicht an Höhe gewinnen konnte, landete das Kleinflugzeug im Feld in der Nähe des Otto-Lilienthal-Flugplatzes. Bei dem Aufprall wurden der Co-Pilot und ein weiterer Insasse des Flugzeugs leicht verletzt. (AZ) Mehr lesen Sie hier in Kürze. Lesen Sie dazu auch Bildergalerie Plus Diese Flugzeugunglücke bewegten die Region

Günzburg Gutachten soll Ursache des Flugzeugabsturzes in Günzburg klären

Themen folgen