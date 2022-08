Leichtkraftfahrer stürzt bei Bremsmanöver in Günzburg

Bei einem Bremsmanöver an einer Kreuzung in Günzburg ist der Fahrer eines Leichtkraftrades gestürzt. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Ein Verkehrsunfall mit einer Verletzten Person ereignete ich an einer großen Kreuzung in Günzburg. Am Mittwochmorgen gegen 7.50 Uhr bog laut Polizei der Fahrer eines Leichtkraftrades an der Kreuzung von der Ulmer Straße kommend nach links in Richtung Pfarrhofplatz ab. Da ihm aus Richtung Schlachthausstraße eine Radfahrerin entgegenkam, die die Kreuzung geradeaus überqueren wollte, musste er sein Leichtkraftrad beim Abbiegevorgang abbremsen. Dieses rutschte bei dem Bremsmanöver weg und der Fahrer stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Zur Klärung des genauen Unfallherganges werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)