Leichtkraftfahrzeug kippt auf B16 zur Seite

Warum ein 17-jähriger die Kontrolle über sein 45 Stundenkilometer schnelles Gefährt auf der Bundesstraße 16 verloren hat.

Ein 17-Jähriger befuhr mit seinem Leichtkraftfahrzeug am frühen Freitagmorgen die B16 bei Günzburg. Da er von einem anderen Fahrzeug überholt wurde, steuerte der Jugendliche sein Gefährt etwas nach rechts an den Straßenrand. Dabei fuhr er in ein Schlagloch, wodurch sein Fahrzeug auf die Seite kippte. Der 17-Jährige kam mit einem Schrecken davon und blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro. (AZ)