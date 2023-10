Bäckerei Hurler backt in der Vorweihnachtszeit für die Kartei der Not

Ab Freitag gibt es wieder leckere Aprikosenstollen in dem Leinheimer Betrieb. Warum Bäckermeister Hurler das Hilfswerk der Zeitung unterstützt.

Seit beinahe 60 Jahren hilft die Kartei der Not Menschen, die unverschuldet in Notlagen geraten sind. Die Stiftung, die als Leserhilfswerk unserer Zeitung aus der Region stammt und in die Region wirkt, beeindruckt den Leinheimer Bäckermeister Jörg Hurler. "Ich weiß, dass das Geld in die richtigen Hände kommt", sagt er und fügt hinzu: "Es gibt genügend Leid auch bei uns." Deshalb hat der 53-Jährige vor einigen Jahren damit begonnen, Weihnachtsstollen zu backen und einen Teil des Verkaufserlöses an die Stiftung zu spenden. Heuer werden es 1,50 Euro für jeden verkauften Aprikosen-Stollen sein. Das 500 Gramm schwere Gebäck kostet 9,50 Euro.

Die Backzeit für den Kartei-der-Not-Stollen ist mit etwa einer dreiviertel Stunde noch das Geringste im Produktionsprozess. Fast eineinhalb Tage zieht sich die Herstellung, verrät Hurler. Die Früchte sind eingelegt in Weißwein und Marillenbrand. Zu den Aprikosen und Cranberrys enthält der Hurlersche Spezialstollen noch Zitronat, Orangeat und Mandeln. Über die genaue Rezeptur ist nichts zu erfahren – nur, dass nach den eingelegten Zutaten der Vorteig gemacht wird. Und nach dem Backen wird jedes Exemplar gebuttert (mit Butter umhüllt) und gezuckert. Damit werde eine längere Haltbarkeit erreicht. Hurler gibt sie mit ungefähr drei Monaten an, "wenn der Stollen kühl gelagert wird". Außerdem werde der Geschmack verfeinert. In Leinheim selbst und in den Brotshop-Verkaufsfahrzeugen wird die Ware angeboten.

Kundschaft auch aus Nachbar-Landkreisen in der Bäckerei Hurler

Das gute Werk zu Weihnachten – "wir machen es gerne", sagt Hurler, der sich darüber freut, dass einzelne Kundinnen und Kunden eigens aus benachbarten Landkreisen anreisen. "Der Stollen schmeckt ganz einfach gut." Ohne Hilfsmittel, ohne Fertigmischungen geschehe dies alles, "so wie man das früher auch gemacht hat". Der stellvertretende Obermeister der Bäckerinnung im Landkreis Günzburg bescheinigt den Handwerksbäckern im Kreisgebiet, insgesamt "durchwegs ein gutes Bäckerei-Niveau zu haben".

Kritischer ist er da bei den "Brötchen in Käfighaltung", die in Supermärkten angeboten würden, wobei er es verstehen könne, dass sich alle Backwaren-Anbieter "ein Stück vom Kuchen nehmen wollen". Jedenfalls wisse die Kundschaft, dass sie ein ordentliches Produkt bekomme. "Wir haben schon ein bisschen Bäckertourismus in Leinheim geschaffen", findet Jörg Hurler.

Kommt die entscheidende Frage: Tun solche Kalorienbomben gut? Der Bäckermeister bejaht dies. Stollen sind "gut fürs Gemüt und gut für die Seele. In der Weihnachtszeit darf man das schon mal machen."