Bankangestellte verhindert Betrug durch Schockanruf

Dank einer aufmerksamen Bankangestellten wurde ein Betrugsversuch durch einen Schockanruf in letzter Minute verhindert. Die Polizei warnt vor dieser Masche.

Gleich in mehreren Fällen erhielten Bürger aus Günzburg und Leipheim am Donnerstag sogenannte Schockanrufe. Dabei gaben sich die bislang unbekannten Personen als Verwandte aus und täuschten vor, dass sie einen Verkehrsunfall verursacht hätten, bei dem eine Person getötet worden sei. Im weiteren Verlauf übernahmen angebliche Polizeibeamte die Gesprächsführung und erzählten die Lüge, dass eine Verhaftung der Verwandten nur durch Zahlung einer Kaution von mehreren Zehntausend Euro abgewendet werden könnte.

Keine sensiblen Daten am Telefon preisgeben

In einem dieser Fälle bemerkte eine aufmerksame Bankmitarbeiterin, dass ein Kunde einen hohen Geldbetrag abheben wollte. Im Gespräch mit dem Kunden erkannte diese Bankmitarbeiterin die Betrugsmasche und veranlasste, dass der Kunde bei der Polizei Anzeige erstattete. Die Polizei warnt noch einmal ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Die Betrüger täuschen nicht existente Notlagen von Verwandten vor, um so die Geschädigten zur Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen zu bewegen. Die Polizei weist darauf hin, solche Telefonate sofort zu beenden und bei der Polizei anzuzeigen. Am Telefon sollten keinerlei persönliche Daten übermittelt werden und keine Angaben zum eigenen Vermögen gemacht werden. Es wird darum gebeten, diese Betrugsmasche im eigenen Verwandten- und Bekanntenkreis anzusprechen. (AZ)