Einbrüche in Bäckereifilialen

Einbrüche in zwei Bäckereifilialen beschäftigen derzeit die Polizei Günzburg. In der Nacht zum Mittwoch, zwischen 18 und 5 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sowohl in eine Bäckereifiliale in der Albert-Einstein-Straße in Leipheim, als auch in eine Bäckereifiliale in der Violastraße in Günzburg ein. Die Einbrecher hebelten jeweils die Eingangstüre auf und verschafften sich so Zugang in das Innere der Gebäude. Es wurde jeweils Wechselgeld, in einem Fall auch ein Tresor gestohlen.

Die Polizeiinspektion Günzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tatablauf und dem oder den Tätern machen können, sich unter der Rufnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)