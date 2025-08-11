Fahrradstürze in Günzburg und Leipheim enden glimpflich

Gleich zu zwei Fahrradstürzen ist die Polizei am Sonntagnachmittag im nördlichen Landkreis Günzburg gerufen worden. In Günzburg war laut Polizei eine 90-jährige Fahrradfahrerin auf der Staatsstraße von Nornheim in Richtung Günzburg unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache stürzte. Ebenfalls alleinbeteiligt zu Sturz kam eine 69-Jährige, die mit ihrem Fahrrad in Riedheim fuhr. Beide Fahrradfahrerinnen wurden durch den Sturz leicht verletzt und kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Günzburg. (AZ)

