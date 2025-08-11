Icon Menü
Günzburg/Leipheim: Fahrradstürze in Günzburg und Leipheim enden glimpflich

Günzburg/Leipheim

Fahrradstürze in Günzburg und Leipheim enden glimpflich

Im nördlichen Landkreis stürzten am Sonntag eine 90-Jährige und eine 69-Jährige mit dem Rad. Beide wurden anschließend im Krankenhaus versorgt.
    • |
    • |
    • |
    Zwei Frauen sind am Sonntag in Günzburg und Leipheim gestürzt. Dabei verletzten sie sich leicht.
    Zwei Frauen sind am Sonntag in Günzburg und Leipheim gestürzt. Dabei verletzten sie sich leicht. Foto: Patrick Seeger, dpa (Symbolbild)

    Gleich zu zwei Fahrradstürzen ist die Polizei am Sonntagnachmittag im nördlichen Landkreis Günzburg gerufen worden. In Günzburg war laut Polizei eine 90-jährige Fahrradfahrerin auf der Staatsstraße von Nornheim in Richtung Günzburg unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache stürzte. Ebenfalls alleinbeteiligt zu Sturz kam eine 69-Jährige, die mit ihrem Fahrrad in Riedheim fuhr. Beide Fahrradfahrerinnen wurden durch den Sturz leicht verletzt und kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Günzburg. (AZ)

