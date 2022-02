Falsche Polizisten rufen in Günzburg und Leipheim an

Telefonbetrüger sind als falsche Polizisten in Günzburg und Leipheim aktiv.

In Günzburg und Leipheim sind am Dienstagabend mehrere Anrufe falscher Polizeibeamten registriert worden. Die Betrüger erzählten den Angerufenen die inzwischen hinlänglich bekannte Lügengeschichte, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei.

Ziel dieser Betrugsmaschen ist es, die Opfer zur Übergabe von Geld und Wertgegenständen zu bewegen. Die Polizei bittet darum, solche Anrufe anzuzeigen und weist darauf hin, am Telefon grundsätzlich keinerlei Angaben über das Vermögen oder vorhandene Wertgegenstände zu machen. Außerdem sollen am Telefon keinerlei persönliche Daten übermittelt werden. (AZ)