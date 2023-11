Hundebesitzerin rastete auf offener Straße aus – dafür wird sie nun verurteilt

Plus Eine 39-Jährige handelt sich Ärger mit Amtsrichter ein und muss eine hohe Geldstrafe zahlen, weil sie in Leipheim zwei Personen beleidigt und verletzt hat.

Von reumütiger Einsicht war wenig zu merken. Stattdessen kam die Frau immer mehr in Fahrt und beschuldigte die Opfer ihrer Attacke. Die 39-Jährige hatte wegen Körperverletzung und Beleidigung einen saftigen Strafbefehl kassiert und Einspruch dagegen eingelegt. Da sie in der Verhandlung immer mehr aus der Rolle fiel, drohte Amtsrichter Martin Kramer der Angeklagten mit spürbaren Folgen.

Wie heftig es Anfang Februar dieses Jahres auf offener Straße in Leipheim zuging, zeigten Handy-Videos, die in der Verhandlung zu sehen waren. „Schlampe, Zigeuner“ waren noch die weniger schlimmen Ausdrücke, mit denen die Angeklagte ihre Gegner bezeichnete. Sie sei aber ganz ruhig gewesen, behauptete die 39-Jährige. „So ruhig wie jetzt?“, fragte Richter Kramer. Die Videos sprächen eine ganz andere Sprache. „Ich hab’ nie Probleme mit Leuten“, entgegnete die Frau, „mein Führungszeugnis ist picobello."